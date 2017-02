VfB Stuttgart VfB-Neuzugang Ofori ist in Stuttgart eingetroffen

Von noa/pma 09. Februar 2017 - 15:32 Uhr

Nach einem Zwischenstopp in Schweden ist VfB-Neuzugang Ebenezer Ofori nun vom Afrika-Cup zurück und in Stuttgart eingetroffen.





Stuttgart - VfB-Neuzugang Ebenezer Ofori ist in Stuttgart gelandet: Am Donnerstag ist der ghanaische Nationalspieler am Flughafen angekommen – kurze Zeit später konnte der Verein den 21 Jahre alten Allrounder, der aufgrund seines Einsatzes beim Afrika-Cup später als die ebenfalls im Winter neu verpflichteten VfB-Spieler Josip Brekalo und Jérôme Onguené in Bad Cannstatt eingetroffen ist, in Empfang nehmen. An diesem Donnerstagnachmittag wird das Trainerteam mit Ofori die Eingliederung in das Training besprechen. Gut möglich, dass er bereits am Freitag einsteigt.

Unterdessen bereiteten sich Oforis Mannschaftskollegen in einer letzten öffentlichen Trainingseinheit auf die nächste Partie gegen den SV Sandhausen (Sonntag/13.30 Uhr/Liveticker) vor. Bis Sonntag wird das Trainerteam auf Basis der letzten beiden Einheiten – eine weitere folgt an diesem Samstag – entscheiden, wer im Kader für das Spiel sein wird.

Sicher ist, dass die noch verletzten Spieler Tobias Werner, Hans Nunoo Sarpei und Jens Grahl nicht mit dabei sein werden. Auch für Matthias Zimmermann wird es wohl nicht reichen. Der Mittelfeldspieler trainiert nach seiner Verletzung aus dem Spiel gegen St. Pauli zwar wieder individuell und mit Ball auf dem Feld, wird aber noch mehr Zeit benötigen, ehe er wieder eine Option für Trainer Hannes Wolf darstellt.