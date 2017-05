VfB Stuttgart Umfrage: Sind Sie pro oder kontra Ausgliederung?

Von red 05. Mai 2017 - 14:51 Uhr

VfB-Präsident Wolfgang Dietrich (links) und Finanzvorstand Stefan HeimFoto: Pressefoto Baumann

Die Pläne des VfB Stuttgart, die Profiabteilung auszugliedern, stoßen auf ein geteiltes Echo bei den Fans. Am 1. Juni steht diese folgenschwere Entscheidung an. Für welchen Weg würden Sie sich entscheiden?

Stuttgart - Wichtige Wochen stehen vor dem VfB Stutttgart. Bis spätestens Ende Mai entscheidet es sich endgültig, in welcher Liga die Schwaben in der kommenden Saison die Fußballschuhe schnüren.

Und am 1. Juni ist ein weiteres wichtiges Datum für den Verein. An diesem Tag entscheiden die Mitglieder des VfB, ob der Verein seine Profiabteilung in eine Aktiengesellschaft ausgliedert.

Im Falle einer Ausgliederung veräußert der VfB 24,9 Prozent der Anteile, in einem ersten Schritt würde die Daimler AG 11,75 Prozent erwerben und somit 41,5 Millionen Euro zahlen. Diese Pläne stoßen bei den Fans auf ein geteiltes Echo.

