Reaktionen auf Schindelmeiser-Entlassung beim VfB „Was genau stimmt mit Euch schon wieder nicht?“

Von pav 04. August 2017 - 14:28 Uhr

Jan Schindelmeiser (links) und VfB-Präsident Wolfgang Dietrich Foto: Pressefoto Baumann

Plötzlich ist er weg: Der VfB Stuttgart hat an diesem Freitag für viele völlig überraschend das Ende der Zusammenarbeit mit Sportchef Jan Schindelmeiser kommuniziert. Wir haben erste Reaktionen der Fans im Netz gesammelt.

Stuttgart - Paukenschlag am Cannstatter Wasen: Der VfB Stuttgart gab an diesem Freitag die Trennung von Sportchef Jan Schindelmeiser bekannt. Dass es im Innenverhältnis der Vereinsführung rumorte, war zwar bekannt – mit einem so plötzlichen Ende der Zusammenarbeit rechneten die Fans der Roten jedoch nicht.

Wir haben den Blick ins Netz gewagt und zeigen die ersten Reaktionen der VfB-Anhänger in den sozialen Medien. Die große Mehrheit der Fans traf die Trennung des VfB von Sportchef Jan Schindelmeiser völlig auf dem falschen Fuß. Während manche die Nachricht noch gar nicht glauben mögen, stellen andere User die Frage nach möglichen Ursachen und Folgen. Einig sind sich dabei fast alle Anhänger des Clubs mit dem roten Brustring: Mit der Ruhe am Cannstatter Wasen ist es definitiv erst einmal vorbei.

Die Reaktionen der VfB-Fans in den sozialen Medien im Überblick: