VfB Stuttgart Spieltage bis Jahresende terminiert

Von pma 06. Oktober 2016 - 11:50 Uhr

Die VfB-Fans machen sich bis Jahresende vornehmlich montags und sonntags auf die Reisen zu den Spielen.Foto: Pressefoto Baumann

Die Deutsche Fußball Liga (DFL) hat alle Spiele der 2. Bundesliga bis zum Jahresende terminiert. VfB-Fans müssen auf ein weiteres Samstagsspiel warten.

Stuttgart - Die DFL hat an diesem Donnerstag die Spiele der 2. Bundesliga bis zum Jahresende angesetzt. Die Terminierung umfasst die Spieltage 15 bis 17. Für den VfB Stuttgart bedeutet das: Am 15. Spieltag geht es am 4. Dezember (Sonntag) um 13. 30 Uhr gegen Erzgebirge Aue, am 12. Dezember, ein Montagabend, kommt Hannover 96 zum Topspiel (Anstoß 20.15 Uhr, live auf Sport 1) und das abschließende Hinrundenspiel bei den Kickers aus Würzburg liegt wieder auf einem Sonntag. Am 18. Dezember geht es nach Franken, Anstoß im Stadion am Dallenberg ist um 13.30 Uhr. Damit bleibt das Spiel gegen Dynamo Dresden am 15. Oktober (13 Uhr) das einzige VfB-Spiel an einem Samstag.

Ändern wird sich dies wohl erst wieder im neuen Jahr. Dann steht die Rückrunde an. Die 2. Bundesliga setzt am 27. bis 30. Januar 2017 ihre Saison nach der Winterpause mit dem ersten Rückrunden-Spieltag fort.