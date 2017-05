VfB Stuttgart Spieler zeigen erste Partybilder aus Ibiza

Der Start der großen Partyreihe beim VfB Stuttgart. Doch mit der Feier beim Public Viewing ging es erst so richtig los. Jetzt weilen die Spieler auf Ibiza.Foto: Bongarts

Die Spieler des VfB Stuttgart feiern den Aufstieg mit einem mehrtägigen Ausflug nach Ibiza. Und teilen via Instagram die ersten Bilder.

Stuttgart - Jetzt sind sie also angekommen, die Fußballprofis des VfB Stuttgart. Gelandet auf der Partyinsel Ibiza. Bereit, den Wiederaufstieg in die Bundesliga bis Freitag so richtig zu begießen.

Dank den spzialen Netzwerken bekamen die Fans schon am Dienstag erste Partybilder von der spanischen Insel und wie die VfB-Profis die ersten Stunden in der Sonne genossen. Allen voran Ersatztorhüter Jens Grahl und Timo Baumgartl erwiesen sich dabei als Fotografen am Partystrand.

Auffällig vor allem, dass Trainer Hannes Wolf seine Ankündigung war gemacht hat und sich zum Feiern mitten unter die Spieler mischte.