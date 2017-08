VfB Stuttgart Santiago Ascacibar muss zurück in die Heimat und fällt aus

Wenn der VfB Stuttgart am Samstag im ersten Heimspiel der Bundesliga-Saison auf den 1. FSV Mainz 05 trifft, fällt Santiago Ascacibar aus. Der Neuzugang aus Argentinien muss zurück in die Heimat.





Stuttgart - Diejenigen, die am Samstag beim ersten Heimspiel des VfB Stuttgart nach dem Bundesliga-Aufstieg gegen den 1. FSV Mainz 05 auf das Debüt von Neuzugang Santiago Ascacibar gehofft hatten, musste der VfB am Mittwoch enttäuschen. Der 20-Jährige aus Argentinien reist bereits einen Tag nach der Unterschrift unter einen Fünfjahresvertrag wieder zurück in sein Heimatland.

Wie der Verein in einer Mitteilung auf seiner Homepage meldet, fliegt Ascacibar am Mittwoch nach Argentinien, um „letzte notwendige Formalitäten für einen dauerhaften Aufenthalt in Deutschland zu klären“.

Ende der Woche soll der Zugang mit der Nummer 6 dann wieder nach Stuttgart kommen und die Länderspielpause nutzen, um sich auf den 3. Spieltag und die Partie beim FC Schalke 04 vorzubereiten (10. September). Damit ist auch klar, dass Ascacibar gegen den 1. FSV Mainz 05 ausfällt und sein Heimdebüt frühestens am 16. September gegen den VfL Wolfsburg geben wird.

