VfB Stuttgart Nur Özcan trifft für den VfB

Von Carlos Ubina 19. Januar 2017 - 19:07 Uhr

Zum Abschluss des Trainingslagers hatte der VfB Stuttgart noch ein Testspiel auf dem Programm. Im spanischen Huelva traf nur Berkay Özcan gegen Lausanne Sport.





Cartaya - Nachsetzen lohnt sich. Diese Erfahrung hat Berkay Özcan beim Testspiel im spanischen Cartaya gemacht. Das erst 18-jährige Talent des VfB Stuttgart erzielte das einzige Tor beim 1:0-Sieg gegen den FC Lausanne-Sport, weil er Thomas Castella unter Druck setzte und dem Torhüter dann ein kapitaler Fehler unterlief (86.). Bis dahin hatte es so ausgesehen, als würde der schwäbische Fußball-Zweitligist auch in der dritten Begegnung in diesem Jahr eine Nullnummer abliefern. Nun aber reist der VfB an diesem Freitag mit einem Erfolgserlebnis vom portugiesischen Lagos zurück nach Stuttgart.

„Ich bin zunächst einmal zufrieden damit, dass wir das dritte Mal hinten zu null gespielt haben“, sagte Trainer Hannes Wolf nach der Partie in der Nähe der spanischen Stadt Huelva. Dorthin waren sowohl die Stuttgarter als auch der Schweizer Erstligist aus ihren Trainingslagern gefahren. Wobei Wolf erneut zur Pause rege durchwechselte. Von den Feldspielern kam nur Julian Green nicht zum Einsatz. Eine Vorsichtsmaßnahme, denn den Neuzugang vom FC Bayern München plagen muskuläre Probleme, sodass keine größere Verletzung riskiert werden sollte. Tobias Werner und Anto Grgic mussten als einzige dann durchspielen.

Frische bei Torabschlüssen fehlt

Nach intensiven Übungseinheiten vermisste Wolf bei den Torabschlüssen noch die Frische. Lediglich Carlos Mané und Daniel Ginczek sorgten für etwas Torgefahr, ehe Özcan eine Begegnung entschied, die der VfB weitgehend dominierte. In der ersten Hälfte etwas klarer, nach dem Wechsel schlichen sich dagegen mehr Ballverluste ein.

Einen letzten Test, ehe der Rückrundenstart beim FC St. Pauli (29. Januar) ansteht, bestreitet der VfB am kommenden Mittwoch gegen den FC Luzern. Ebenfalls ein Schweizer Erstligist, der den Stuttgartern noch einmal viel abverlangen soll.