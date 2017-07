VfB Stuttgart im Trainingslager Liveblog: Abfahrt nach Grassau

Von red 10. Juli 2017 - 12:00 Uhr

VfB-Trainer Hannes Wolf versammelt seine Spieler um sich. (Archivbild) Foto: Pressefoto Baumann

Der VfB Stuttgart bezieht an diesem Montag eines von zwei Trainingslagern in dieser Sommerpause. Wir sind vor Ort und berichten täglich aus Grassau am Chiemsee.

Stuttgart/Grassau - Die Saisonvorbereitung des VfB Stuttgart nimmt an Fahrt auf. Nach einer ersten langen Trainingswoche in Stuttgart mit dem Stadtderby als krönenden Abschluss geht es für die Mannschaft von Hannes Wolf nun nach Grassau am Chiemsee. Dort wird das Team für eine Woche Quartier beziehen.

• Pavard reist mit ins Trainingslager

• Testspiel gegen Dresden am Dienstag (Liveticker)

• Auch Keeper vom VfB II in Grassau dabei

Wir sind vor Ort und berichten in unserem Liveblog von allen Geschehnissen rund um die Mannschaft. Aktuelle Bilder vom Tag finden sich in der Bildergalerie.