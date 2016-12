VfB Stuttgart Hannes Wolf setzt auf die richtige Einstellung

Von red/dpa/lsw 02. Dezember 2016 - 12:15 Uhr

VfB-Trainer Hannes Wolf kann gegen Aue fast auf den ganzen Kader zählen.Foto: Pressefoto Baumann

Auch wenn der nächste Gegner Erzgebirge Aue im Keller der zweiten Liga steckt, nimmt VfB-Trainer Hannes Wolf das Spiel nicht auf die leichte Schulter.

Stuttgart - Der VfB Stuttgart will das Auswärtsspiel beim Tabellenvorletzten Erzgebirge Aue angehen wie gegen einen Gegner aus der Zweitliga-Spitzengruppe. „Du gewinnst das nur mit der richtigen Haltung. Wir wollen das daher angehen, wie ein Topspiel. Drei Punkte gegen Aue sind genauso viel wert, wie drei Punkte gegen Hannover“, sagte VfB-Trainer Hannes Wolf am Freitag.

Am Sonntag (13.30 Uhr/Sky) in Aue kann er auf nahezu den kompletten Kader zurückgreifen. Von den Stammkräften fehlt am 15. Spieltag der 2. Fußball-Bundesliga nur Tobias Werner. Ob Daniel Ginczek allerdings im Kader des Tabellenzweiten steht, will Wolf erst am Samstag entscheiden.

