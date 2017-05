VfB Stuttgart gegen Erzgebirge Aue Liveticker: Der VfB empfängt Aue

Von red 07. Mai 2017 - 08:00 Uhr

Szene aus dem Hinspiel: VfB-Stürmer Simon Terodde (rechts) im Zweikampf mit Aues Adam Susac. (Archivbild)Foto: dpa

Der VfB Stuttgart empfängt am Sonntagnachmittag (13.30 Uhr) den FC Erzgebirge Aue in der Mercedes-Benz-Arena. Wie sich die Roten gegen die Veilchen schlagen, erfahren Sie hier im Liveticker.

Stuttgart - Das Ziel sofortiger Wiederaufstieg rückt für den VfB Stuttgart in greifbare Nähe. Den nächsten wichtigen Schritt kann das Team von Trainer Hannes Wolf am Sonntag machen, wenn der FC Erzgebirge Aue in der Mercedes-Benz-Arena zu Gast ist. Das Hinspiel konnten die Schwaben durchaus klar mit 4:0 für sich entscheiden.

Nach vier Siegen in Folge nimmt Wolf nun auch im Rückspiel gegen Aue drei Punkte ins Visier. Wie sich der VfB gegen die Veilchen schlägt, erfahren Sie hier im Liveticker.