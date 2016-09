VfB Stuttgart gegen Eintracht Braunschweig Mit diesem Kader könnte der VfB antreten

Von pma 19. September 2016 - 20:00 Uhr

Am 6. Spieltag der 2. Bundesliga empfängt der VfB Stuttgart Spitzenreiter Eintracht Braunschweig. Wir zeigen, mit welchem Kader Interimstrainer Olaf Janßen die Aufgabe angehen könnte.





Stuttgart - Neun Punkte aus fünf Spielen, Tabellenplatz vier – das ist die bisherige Bilanz des VfB Stuttgart in dieser Saison in der 2. Bundesliga. Im ersten Spiel nach Jos Luhukay holte Interimstrainer Olaf Janßen drei Punkte auf der einstigen Festung Betzenberg. Angetrieben von knapp 10.000 Stuttgarter Fans siegte ein im Vergleich zum Spiel gegen Heidenheim verbesserter VfB verdient.

Janßen will mehr

Der Trainer auf Zeit will nun mehr. „Wir wollen das Spiel natürlich positiv gestalten“ sagte er bei der Pressekonferenz vor dem Spiel. In Kaiserslautern nominierte er einen Kader, der im Durchschnitt 27 Jahre alt war – gegen Braunschweig dürfte dies anders aussehen. Mit Carlos Mané (21) drängt ein junger Neuzugang in den 18-Mann-Kader für das Spiel und auch Benjamin Pavard könnte erneut dabei sein, dafür stehen Matthias Zimmermann (24) und Boris Tashchy (23) auf der Kippe.

Wir zeigen in der Bildergalerie, welche Spieler Olaf Janßen für das Spiel an diesem Dienstag (17.30 Uhr, Mercedes-Benz-Arena) nominieren könnte.