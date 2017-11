VfB Stuttgart gegen Borussia Dortmund Mit diesem Kader tritt der VfB gegen den BVB an

Stuttgart - Nach zwölf Spielen ohne Sieg wäre es mal wieder an der Zeit für einen Dreier. Das letzte Erfolgserlebnis des VfB gegen Borussia Dortmund liegt schließlich schon ein wenig zurück: Im Januar 2010 durfte der weiß-rote Anhang beim 4:1 gegen die Schwarz-Gelben zum letzten Mal jubeln.

Die Chancen stehen am Freitag (20.30 Uhr) zumindest günstiger als in den vorangegangenen Aufeinandertreffen, die der VfB allesamt deutlich verlor. 2017 ist die Mannschaft von Trainer Hannes Wolf zu Hause noch immer ungeschlagen – und der Tabellendritte hat zuletzt keine Bäume ausgerissen. Dennoch sagt Wolf: „Wir werden eine Top-Leistung benötigen, diesen Top-Gegner zu knacken. Es wird eine große Herausforderung, die wir gerne annehmen.“

Wie erwartet kehrt Kapitän Christian Gentner in den Kader zurück. Er wäre eine Option im defensiven Mittelfeld, in dem BVB-Leihspieler Dzenis Burnic nach seiner gelb-roten Karte aus Hamburg fehlt. Dafür hat Santiago Ascacibar seine Gelb-Sperre abgesessen und auch Holger Badstuber ist wieder einsatzfähig. Wolf freut sich auf das ausverkaufte Abendspiel: „Es wird voll, es wird laut. Wir werden sehen, was das Spiel für eine Dynamik bekommen kann.“

