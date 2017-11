VfB Stuttgart gegen Borussia Dortmund Badstuber und Gentner wieder fit

Von kap 15. November 2017 - 14:07 Uhr

Hannes Wolf und der VfB Stuttgart empfangen am Freitag den BVB. (Archivbild) Foto: Pressefoto Baumann

Der VfB Stuttgart empfängt am Freitagabend Borussia Dortmund in der Mercedes-Benz-Arena. In der Pressekonferenz am Mittwoch stellte sich Trainer Hannes Wolf den Fragen der Medienvertreter. Hier gibt es den Liveticker zum Nachlesen.

Stuttgart - Nach der Länderspielpause steht für den VfB Stuttgart ein dicker Brocken vor der Tür: Am Freitagabend (20.30 Uhr/Liveticker) geht es gegen Borussia Dortmund.

Was den Kader der Schwaben betrifft, gab es vor der Pressekonferenz mit VfB-Trainer Hannes Wolf noch das eine oder andere Fragezeichen. Vor den Journalisten bestätigte der Coach, dass Holger Badstuber und Christian Gentner zum Spiel gegen Dortmund wieder fit sind und wahrscheinlich auch im Kader stehen werden. Der Kapitän war Mitte September nach einem Zusammenprall mit dem Wolfsburger Torhüter Koen Casteels schwer im Gesicht verletzt worden.

Hier können Sie die Pressekonferenz von Mittwochmittag nachlesen: