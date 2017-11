VfB Stuttgart gegen Borussia Dortmund Liveticker: Der VfB empfängt den BVB

Von red 17. November 2017 - 14:00 Uhr

VfB-Trainer Hannes Wolf freut sich auf das Spiel gegen seinen alten Verein. Foto: dpa

Freitagabend, Flutlicht, ausverkauftes Haus – die Vorzeichen versprechen ein Fußballfest, wenn der VfB Stuttgart an diesem Freitagabend Borussia Dortmund empfängt. Wir sind vor Ort und tickern live.

Stuttgart - Hannes Wolf, Miguel Moreira, Orel Mangala, Dzenis Burnic, Daniel Ginczek – die Liste derer in Diensten des VfB Stuttgart, die eine Vergangenheit in Dortmund haben, ist lang. Kein Wunder, dass sich das Quintett auf ein besonderes Spiel freut. Die Partie in der Stuttgarter Arena ist zudem restlos ausverkauft, um 20.30 Uhr wird der Anpfiff erfolgen.

Beim VfB fehlen zwar einige Spieler verletzt, dafür kehren Holger Badstuber und Christian Gentner in den Kader zurück. Wir sind wie immer vor Ort und begleiten die Begegnung mit einem Liveticker, den dieses Mal Andreas Zweigle vom VfB-Blog www.vertikalpass.de füttern wird.