VfB Stuttgart Fans sind heiß auf die neue Saison

Von red/pj 23. Juli 2017 - 14:23 Uhr

Das Wasengelände war am Sonntag wieder fest in der Hand der VfB-Fans. Zur Saisoneröffnung präsentierte sich die Bundesliga-Mannschaft den Anhänger. Für Groß und Klein gab es viele Angebote.





Stuttgart - Auf dem Wasengelände tummeln sich am Sonntag zahlreiche Fans in weiß-rot. Die große Saisoneröffnung des VfB Stuttgart lockt Groß und Klein an – die VfB-Anhänger sind heiß auf die kommende Bundesliga-Saison!

Für die Besucher gab es viele Möglichkeiten, sich selbst zu beweisen, ob an der Kickerwand oder interaktiv auf der Playstation konnte Fußball gespielt werden. Der VfB stellte dabei nicht nur seine Mannschaft für die Bundesliga-Saison vor sondern auch seine neue eSports-Abteilung.

Besonders beliebt war außerdem die Bagger-Station. Hier durften die Fans in einem Stilechten „VfB Bagger“ ihre Geschicklichkeit unter Beweis stellen. Dabei mussten sie eine Metallstange mit der Schaufel in eine dafür vorgesehene Öffnung stecken.