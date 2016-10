VfB Stuttgart Ein bisschen Luhukay kehrt zurück

Von Jonas Bischofberger 31. Oktober 2016 - 13:06 Uhr

Der VfB Stuttgart siegt mit 3:1 im Karlsruher Wildpark. Taktiblogger Jonas Bischofberger analysiert die Partie und zeigt auf, worin der Stuttgarter Erfolg begründet war.



Karlsruhe - Dank sinnvoller Anpassungen des Trainerteams besteht der VfB in Karlsruhe. Eine neue Formation mit alten Mechanismen erweist sich als genau das richtige Mittel gegen einen nur in Teilaspekten überzeugenden KSC.

Erneut nahm Hannes Wolf eine kleine Umstellung vor. Nachdem er in den letzten beiden Spielen gegen 1860 München und im Pokal gegen Borussia Mönchengladbach auf ein 4-2-3-1 vertraut hatte, kehrte er nun zum 4-1-4-1 zurück. Den einzigen Sechser gab dabei der gelernte Innenverteidiger Marcin Kaminski, der auf dieser ungewohnten Position wenig Präsenz und Offensivaktionen zeigte. Auf den Flügeln spielten erneut die individuell starken Asano und Mané, die vor allem von den beiden Achtern unterstützt werden sollten.

Im Spiel der Stuttgarter ergab sich eine klare Zweiteilung: Die Außenverteidiger blieben erst mal hinten und kümmerten sich zusammen mit den Innenverteidigern und dem Sechser um den Spielaufbau. Davor spulten die übrigen fünf Spieler einfache Abläufe über die Flügel ab. Gentner und Zimmermann liefen immer wieder die Schnitstelle zwischen Außen- und Innenverteidiger an, während sich Mané und Asano fallen ließen, um den Außenverteidiger herauszuziehen. Das funktionierte auch einige Male, besonders über die starke rechte Seite, war aber an sich keine sonderlich ergiebige Gefahrenquelle. Der Zweck war eher das Herausholen von Einwürfen und Standards, die der VfB an diesem Tag gut nutzte.

Viel Stückwerk beim KSC

Karlsruhe setzte dem ein 4-4-2-Mittelfeldpressing entgegen, das auf den ersten Blick ganz ordentlich aussah. Sie waren durchaus kompakt und zogen sich konsequent zusammen, wenn der VfB versuchte, ins Zentrum einzudringen. Allerdings hatten sie auch zwei Schwachpunkte, die dem VfB das Leben einfacher machten: Zum einen übte Sechser Prömel eine Sonderrolle aus, die nicht optimal in das Gesamtgefüge eingebettet war. Er heftete sich immer wieder an Gentner oder Zimmermann und verfolgte seinen Gegenspieler bis in die eigene Abwehr hinein. Die Räume, die er dabei ließ, wurden von den umliegenden Spielern aber nicht immer zugelaufen. Zum anderen war der KSC zwar kompakt, aber auch etwas lasch wenn es darum ging, den Gegner tatsächlich zu stellen. Dadurch entging ihnen die eine oder andere Balleroberung.