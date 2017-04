VfB Stuttgart Das sagen Hoeneß, Kuranyi und Fritz Walter über Simon Terodde

Von Thomas Haid 21. April 2017 - 10:28 Uhr

Simon Terodde und der VfB Stuttgart wollen in die 1. Bundesliga aufsteigen.Foto: Baumann

Dass der VfB Stuttgart die Tabelle der zweiten Liga anführt, ist nicht zuletzt das Verdienst von Simon Terodde, der auch seine Vorgänger im Stuttgarter Trikot beeindruckt.

Stuttgart - – Mit zwei Toren hat Simon Terodde auch die Partie am Montagabend bei Arminia Bielefeld für den VfB Stuttgart entschieden. Endtstand: 3:2. Der Stürmer ist in aller Munde – auch bei seinen Vorgangenern in Stuttgart wie Dieter Hoeneß, Fritz Walter oder Kevin Kuranyi, die von der Entwicklung Teroddes sehr angetan sind.

Mehr zum Thema

Tippen Sie hier die letzten Saisonspiele des VfB