VfB Stuttgart Das ist Wolfs Kader für das Spitzenspiel

Von Dirk Preiß 23. April 2017 - 16:34 Uhr

Am Montag gegen Union Berlin wird es für den VfB Stuttgart wohl wieder spannend – aber das passt ja zu diesem Aufstiegsrennen. Das sind die 18 Mann von Hannes Wolf, die gegen Berlin gewinnen sollen.





19 Bilder ansehen

Stuttgart - Wenn der Erste gegen den Vierten spielt, ist Spannung garantiert. Das gilt erst Recht für das Duell des VfB Stuttgart an diesem Montag (20.15 Uhr/Sport 1) gegen den 1. FC Union Berlin. Denn souveräne Siege hat das Team von Hannes Wolf zuletzt nicht allzu viele eingefahren. „Ich weiß, viele VfB-Fans würden sich ein bisschen weniger Spannung wünschen und mit einer 3:0-Führung vor dem Fernseher oder im Stadion sitzen“, sagt der Trainer des VfB, „aber ich glaube nicht, dass es am Montag so wird. Es wird eng.“ Im Aufstiegsrennen sowieso. Mit welchem Kader Hannes Wolf gegen Berlin gewinnen will, sehen Sie in unserer Bildergalerie.

Mehr zum Thema

Spielt Grgic für Özcan?

Unterliegt der VfB den Berlinern, hätten vier Spieltage vor Saisonende vier Teams 57 Punkte. Andererseits bietet sich den Stuttgartern eine große Chance, den Abstand auf Rang vier auf sechs Zähler zu erhöhen. „Das wäre schon eine ganze Menge“, sagt Sportvorstand Jan Schindelmeiser.

Unser erstes eigenes TV-Format geht an den Start – MeinVfB.tv ist da:

Alles Wissenswerte rund um die Partie gegen Union Berlin finden sie hier

VfB Stuttgart - 2. Bundesliga lade Widget... Tabelle lade Widget... Komplette Tabelle