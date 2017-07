VfB Stuttgart Das ist das neue Mannschaftsfoto

Von mrz 21. Juli 2017 - 15:57 Uhr

Der VfB Stuttgart hat am Freitag das neue Mannschaftsfoto knipsen lassen und der Öffentlichkeit präsentiert. Hier gibt es einige Bilder.





Stuttgart - So langsam aber sicher steuert der VfB Stuttgart auf die erste Saison nach dem Wiederaufstieg zu. Und hat nun das neue offizielle Mannschaftsfoto gemacht. Am Freitag reihten sich alle Profis Seite an Seite auf und erfüllten nebenbei noch einige Sponsorentermine. So glänzten Emiliano Insua, Simon Terodde und Daniel Ginczek auch noch im Heimwerker-Outfit.

Erfahrungsgemäß werden die VfB-Profis in den kommenden Monaten aber noch ein weiteres Mal für ein Mannschaftsfoto zusammenkommen müssen. Denn: Mit sehr großer Wahrscheinlichkeit befinden sich auf dem aktuellen Foto einige Spieler, die den Verein noch verlassen werden. Und dann fehlen da ja auch noch die geplanten Zugänge in der Defensive.