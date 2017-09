VfB Stuttgart besiegt VfL Wolfsburg Stimmen zum Spiel: „Wir sind in Gedanken bei unserem Kapitän“

Von red 16. September 2017 - 22:42 Uhr

Nach dem Sieg gegen Wolfsburg konnten sich die Verantwortlichen des VfB Stuttgart nicht über die drei Punkte freuen, zu schwer wog die Verletzung des Kapitäns Christian Gentner. Hier gibt es die Stimmen zum Spiel.





Stuttgart - Nach dem 1:0-Sieg des VfB Stuttgart gegen den VfL Wolfsburg überwiegt bei den Hausherren die Sorge um Christian Gentner. Kein Wunder, dass die Protagonisten der Schwaben vor allem die schwere Verletzung des Kapitäns thematisieren.

Wir haben die Stimmen der Spieler und Verantwortlichen des VfB Stuttgart und VfL Wolfsburg nach der Partie gesammelt.

VfB-Trainer Hannes Wolf: „Das Spiel wurde überschattet von der Situation um Christian Gentner, der eine schwere Gehirnerschütterung und wohl auch Knochenbrüche im Gesicht davongetragen hat. Danach standen wir unter Schock und sind jetzt in Gedanken bei unserem Kapitän. Wir hoffen, dass er schon bald wieder gesund ist. Unabhängig davon bin ich sehr stolz auf das Team und auf die Art und Weise, wie wir gespielt haben. Wir wussten, dass wir in allen Bereichen einhundert Prozent bringen müssen – und das hat die Mannschaft gemacht. Santiago Ascacibar hat ein sehr gutes Spiel gemacht. Er hat offensiv wie defensiv voll durchgezogen und viele Bälle gewonnen.“

Andries Jonker, Trainer des VfL Wolfsburg: „In der ersten Halbzeit haben wir uns schwergetan und viele zu schnelle, ungenaue Pässe gespielt. Zudem haben unsere Stürmer zu schnell die Bälle verloren. Das alles wurde bestraft. In der zweiten Halbzeit war es fußballerisch besser. Da haben wir mehr so gespielt, wie wir es gewollt hatten. Allerdings haben wir zu wenig daraus gemacht. Wir konnten uns nicht wirklich durchsetzen und hatten kaum Torchancen.“

Dennis Aogo: „Im Nachhinein bin ich jetzt sehr traurig, es überwiegen die Gedanken an Gentes Gesundheit. Ich wünsche ihm alles Gute und hoffe, dass nichts zurück bleibt und er nicht zu lange weg ist. Es war schon eine besondere Situation, wie die Fans am Ende über jeden Ballgewinn gejubelt haben. Und es war ein besonderes Gefühl, dass wir das 1:0 trotz der Szene mit Gente und der Unterzahl am Ende über die Zeit gebracht haben. Es ist wichtig für den Kopf, mit einem Sieg in die Englische Woche zu starten.“

Timo Baumgartl: „Meine Stimmung ist gedrückt, besonders weil es Gente getroffen hat, unseren Kapitän. In den letzten zehn Minuten wollten wir speziell für ihn unbedingt den Sieg holen. In der Defensive haben wir heute richtig gut gespielt und die Räume eng gemacht. Ich bin zufrieden, dass wir zum zweiten Mal zu Hause zu null gespielt haben.“

Ron-Robert Zieler: „Die Situation mit Christian Gentner war eine brutale Szene. Ich hoffe, dass es nicht allzu schlimm ist und wünsche ihm alles Gute. Heute war es ein hart erkämpfter, großartiger Sieg für die Moral. In der ersten Halbzeit haben wir sehr gut gespielt, auch offensiv. In der zweiten Halbzeit haben wir mehr verteidigt. Es tut gut, mit drei Punkten in die Englische Woche zu starten.“

