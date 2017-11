VfB Stuttgart Liveticker: Wie plant Hannes Wolf für Werder Bremen?

Von red 30. November 2017 - 13:20 Uhr

VfB-Trainer Hannes Wolf und seine Mannschaft stehen vor dem zweiten Auswärtsspiel in Folge. Foto: Pressefoto Baumann

Der VfB Stuttgart reist am 14. Spieltag der Bundesliga zu Werder Bremen. Vor dem Spiel äußert sich Trainer Hannes Wolf gegenüber Medienvertretern. Wir begleiten die Pressekonferenz mit einem Liveticker.

Stuttgart - In der Vorwoche feierte der VfB Stuttgart seinen ersten Punkterfolg in der Fremde. Beim 1:1 in Hannover wäre sogar mehr drin gewesen für die Schwaben. Nun geht es erneut auswärts gegen Werder Bremen. Die Hansestädter sind Vorletzter in der Tabelle.

Der VfB steht mit 17 Punkten auf Rang zwölf und will nun erneut auswärts punkten. Vor der Abreise spricht Trainer Hannes Wolf zu den Medienvertretern. Wir begleiten die Pressekonferenz in der VfB-Geschäftsstelle mit einem Liveticker ab 13.30 Uhr.