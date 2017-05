VfB Stuttgart bei Hannover 96 Wolfgang Stark pfeift – ein gutes Omen?

Von pav 11. Mai 2017 - 20:37 Uhr

Schiedsrichter Wolfgang Stark leitet die Partie des VfB Stuttgart bei Hannover 96.Foto: dpa

Nur wenige Tage vor dem womöglich entscheidenden Zweitliga-Spiel des VfB Stuttgart bei Hannover 96 ist nun auch die Schiedsrichter-Ansetzung bekannt. Mit Wolfgang Stark wird ein erfahrener Mann diese Partie leiten – wir blicken auf die VfB-Bilanz unter diesem Schiedsrichter.

Stuttgart - Wolfgang Stark gehört zweifelsohne zu den erfahrensten Schiedsrichtern Deutschlands: Stand jetzt hat er bereits 343 Bundesliga-Begegnungen gepfiffen – kein anderer Spielleiter kann hierzulande eine solche Statistik vorweisen. Am kommenden Sonntag aber wird sich diese Zahl vorerst nicht erhöhen, denn Wolfgang Stark wird eine Zweitliga-Partie leiten – eine ganz entscheidende.

Der 47-jährige Bankkaufmann aus Ergolding wird dann um 15.30 Uhr die Begegnung des VfB Stuttgart bei Hannover 96 anpfeifen – die Schwaben könnten mit einem Sieg den Aufstieg in die Fußball-Bundesliga perfekt machen. Und die Bilanz des VfB unter Wolfgang Stark kann sich durchaus sehen lassen: 45 Spiele des Clubs mit dem roten Brustring wurden bisher vom in Landshut geborenen FIFA-Schiedsrichter geleitet, dabei wurden vom VfB ganze 21 Partien gewonnen, neun Mal gab es ein Remis, 15 Niederlagen hatte man am Neckar hinzunehmen.

Vorteil VfB Stuttgart?

Demgegenüber ist die Punkteausbeute von Hannover 96 unter Wolfgang Stark eher mager: Mit 44 Partien leitete der 47-Jährige nahezu genauso viele Spiele der Niedersachsen wie des VfB – doch das Team von der Leine konnte den Platz hierbei in nur 15 Begegnungen als Sieger verlassen. 16 Spiele gingen verloren, dazu gesellen sich 13 Unentschieden.

Ein gutes Omen für den VfB Stuttgart? Das werden die zahlreichen Fans der Roten sicher am kommenden Sonntag gegen 17.20 Uhr wissen