VfB Stuttgart vor Dynamo Dresden Liveticker: Hannes Wolf gibt Einblicke

Von red 13. Oktober 2016 - 12:53 Uhr

Wir begleiten die Pressekonferenz mit Hannes Wolf im Liveticker.Foto: Pressefoto Baumann

Gegen Dynamo Dresden will der VfB Stuttgart den nächsten Sieg landen. Vor der Partie begleiten wir die Pressekonferenz mit Trainer Hannes Wolf im Liveticker.

Stuttgart - Nach der Länderspielpause steht für den VfB Stuttgart das nächste Auswärtsspiel an. Mit dem 4:0 gegen Greuther Fürth im Rücken reist der VfB-Tross in die Elbflorenz. Gegner an diesem Samstag (13 Uhr) ist Aufsteiger SG Dynamo Dresden.

VfB-Trainer Hannes Wolf gibt an diesem Donnerstag ab 14 Uhr Auskunft zur Lage beim Tabellendritten. Wer ist fit? Wer kehrte angeschlagen von den Länderspielen zurück? Wie schätzt er den Gegner ein, was für ein Spiel erwartet die Jungs mit dem Brustring? Antworten auf diese Frage gibt Wolf in unserem Liveticker der Pressekonferenz.