VfB Stuttgart Auf diese Spieler muss Hannes Wolf derzeit verzichten

Von mrz 19. September 2017 - 17:47 Uhr

Beim VfB Stuttgart gibt es derzeit ein gewisses Verletzungspech. Neun Spieler fallen für die Partie bei Borussia Mönchengladbach aus.





Stuttgart - Es ist ein bisschen wie bei Charles Darwin und seiner Evoluthionstheorie „Survival of the fittest“. Beim VfB Stuttgart fallen für das Spiel bei Borussia Mönchengladbach am Dienstagabend (hier geht es zum Liveticker) gleich neun Spieler aus. Darunter viele Langzeitverletzte – und einige kurzfristige Ausfälle.

So ergibt es sich dann auch, dass es keinen Spieler mehr gibt, der fit ist und es von den Profis nicht in den Kader geschafft hat (die Aufstellung sehen Sie hier). Selbst der zuletzt nicht berücksichtigte Berkay Özcan und Nicolas Sessa (der hauptsächlich in der zweiten Mannschaft zum Einsatz kommt) stehen im Team für das Spiel bei der Borussia.