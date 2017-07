VfB Stuttgart Ailton trainiert erstmals mit, ein anderer muss passen

Von kap 19. Juli 2017 - 18:38 Uhr

Nach zwei freien Tagen haben die Profis des VfB Stuttgart wieder das Training aufgenommen – und Neuzgang Ailton Ferreira Silva war auch mit von der Partie, dafür musste ein anderer Spieler passen.





Stuttgart - In einem Monat rollt der Ball wieder in der Fußball-Bundesliga. Für den VfB Stuttgart geht es am ersten Spieltag zum Auswärtsspiel in die Hauptstadt.

Doch bis dahin ist es noch ein langer Weg. Nachdem die Schwaben ihr erstes Trainingslager in Grassau in der vergangenen Woche abgeschlossen hatten, geht es Ende Juli nach Tirol.

Und auch zwischen den beiden Trainingslagern ist es beim VfB Stuttgart alles andere als ruhig. Während die Profis am Montag und Dienstag noch zwei freie Tage genießen konnten, bat Trainer Hannes Wolf sein Team am Mittwoch wieder auf den Rasen. Mit dabei war auch die Neuverpflichtung Ailton Ferreira Silva.

Zuerst ging es für die Profis in den Kraftraum, dann standen eine Aufwärmeinheit und verschiedene Passformen auf dem Programm. Nur einer musste beim Training passen: Jérôme Onguéné konnte wegen muskulärer Probleme im Bereich der Hüfte nicht an der Einheit teilnehmen.

Dafür durfte ein anderer seinen Geburtstag auf dem Trainingsplatz genießen:

