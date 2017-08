VfB-Spieler auf Reisen Diese VfB-Spieler sind international im Einsatz

Von red 28. August 2017 - 11:13 Uhr

Der VfB Stuttgart ist mit dem Sieg gegen Mainz 05 in die Länderspielpause gegangen und muss nun auf einige Spieler verzichten, die für ihre Nationen international im Einsatz sind.





Stuttgart - VfB-Trainer Hannes Wolf hat in der Länderspielpause gleich zwei Testspiele angesetzt, um seine Akteure im Wettkampf-Rhythmus zu halten. An diesem Donnerstag (14.30 Uhr, Trainingsgelände, nicht öffentlich) testet der VfB gegen den FC Ingolstadt 04, am kommenden Sonntag (15 Uhr) gegen den Drittligisten SG Sonnenhof in Großaspach.

13 VfB-Spieler international unterwegs

Auf 13 Spieler muss Wolf in den beiden Tests allerdings verzichten. Sie sind über den ganzen Globus verteilt für ihre Heimatländer im Einsatz. So wurde Timo Baumgartl wieder für die DFB U21 nominiert, auch Marcin Kaminksi, Hayk Galstyan und Anastasios Donis sind unterwegs. Die weitesten Reisen haben wie so oft Mitch Langerak (Australien) und Takuma Asano (Japan) vor der Brust. Die beiden VfB-Stars treffen sogar aufeinander. Japan empfängt Australien am Donnerstag (12.35 deutscher Zeit) in der WM-Qualifikation.

Auch zwischen Orel Mangala und Berkay Özcan kann es zu einem direkten Duell kommen. Mangala spielt mit der belgischen U21 am 5. September gegen die Altersgenossen aus der Türkei. Wer sonst noch alles im Einsatz ist und wie die jeweiligen Gegner lauten, sehen Sie in der Bildergalerie.