VfB-Rückblick mit Humor Auswärts as usual

Von Sebastian Rose 19. September 2017 - 22:06 Uhr

Auch in Gladbach gab es für den VfB Stuttgart nichts zu holen. Foto: Pressefoto Baumann

Das dritte Auswärtsspiel der Saison: Und für den VFB Stuttgart heißt es wieder: Auswärts as usual. Auch gegen Gladbach werden wenige Unaufmerksamkeiten gnadenlos bestraft. Der Rückblick in GIFs.

Stuttgart - Wie schon in Berlin und auf Schalke zeigt der VfB Stuttgart auch in Mönchengladbach eine ansprechende Partie. Und wie bereits bei den ersten beiden Auftritten in der Fremde werden auch am fünften Spieltag wieder die wenigen Unaufmerksamkeiten gnadenlos bestraft. Unser Rückblick auf der Spiel Borussia Mönchengladbach gegen den VfB Stuttgart.

Bundesliga im Jahr 2017: Das heißt dann auch mal Anstoß an einem Dienstag um 18:30 Uhr. Eine echte Herausforderung für Arbeitnehmer, die es teilweise nur dank einer sportlichen Fahrweise rechtzeitig zum Anpfiff vor den Fernseher schafften.

Dabei hätte sie sich gar nicht beeilen müssen, denn die Partie nahm nur langsam Fahrt auf. Bis auf ganz wenige Situationen sah es in den ersten 45 Minuten in beiden Strafräumen so aus:

Von Kopfverletzungen haben wir in dieser Saison erstmal genug. Deswegen schauten alle bangen Blickes auf den Gladbacher Christoph Kramer, nachdem der mit Donis zusammengerasselt war. Aber seit dem WM-Finale ist Kramer Experte für schwere Treffer. Dementsprechend spielte er noch deutlich gezeichnet bis zur Pause weiter, bevor ausgetauscht wurde.

In der zweiten Hälfte wurde Mönchengladbach immer stärker und der Druck auf das VfB-Tor stieg. Zwei Unaufmerksamkeiten besiegelten schließlich die Auswärtsniederlage: Erst verlor die Stuttgarter Defensive Raffael aus den Augen und eine Viertelstunde später zupfte Aogo leicht an Hazards Schulter, der diese Einladung annahm und sich mit einem spektakulären Sturz für den Elfmeter bedankte.

Je näher sich die Partie dem Ende entgegen neigte, desto größer wurden die Stuttgarter Chancen auf den Anschlusstreffer. Aber weder Simon Terodde noch Andreas Beck konnten die Kugel in Sippels Kasten unterbringen - sehr zum Ärger der Stuttgarter Fans.

Mit unserer neuen Serie „VertikalGIF“ wagen wir den etwas anderen Rückblick auf das aktuelle VfB-Spiel. Zusammengestellt wird die Serie von den Bloggern von www.vertikalpass.de, die auch in dieser Saison regelmäßig als Tickerer direkt aus dem Stadion berichten werden.