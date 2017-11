VfB-Podcast der Stuttgarter Nachrichten PODCAnnSTatt: Der Oberschenkel der Nation und zwei Hoffnungsträger

Von pma 02. November 2017 - 16:31 Uhr

Die neue PODCAnnSTatt-Folge ist da und hat das anstehende VfB-Spiel im Blick. Foto: StN/Klos

Der Oberschenkel der Nation, zwei Hoffnungsträger, eine Legende, die sich sorgt, und das anstehende Bundesligaspiel des VfB in Hamburg – in unserem VfB-Podcast „PODCAnnSTatt“ sprechen die Redakteure Christian Pavlic und Philipp Maisel über VfB-Themen, die die Fans aktuell beschäftigen.

Stuttgart - PODCAnnSTatt – so heißt der MeinVfB-Podcast unserer Redaktion, den wir in Zusammenarbeit mit Antenne 1 produzieren. Ab sofort gibt es jede Woche die volle Dosis VfB Stuttgart auf die Ohren. Unsere Online-Redakteure Christian Pavlic und Philipp Maisel sind ganz nah dran an den Roten aus Bad Cannstatt und sprechen über die VfB-Themen, die Leser, Hörer und Fans aktuell beschäftigen.

Wie ist das Wolfsrudel aktuell sportlich drauf? Über welche Themen diskutieren die Fans in den sozialen Netzwerken? Mal mit Gästen, mal im Duett führt das Moderatoren-Duo ab sofort durch unseren neuen Podcast. Immer donnerstags und damit passend zum nächsten Spiel des VfB kommt die neue Folge in die jeweiligen Stores.

