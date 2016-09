VfB-Maskottchen Jubelt Fritzle jetzt für die Stuttgarter Kickers?

Von jo 02. September 2016 - 15:16 Uhr

Wirbel um den vermeintliche Wechsel von VfB-Maskottchen Fritzle zu den Stuttgarter Kickers. Foto: Baumann

Hat Stuttgart eine Maskottchen-Affäre? Seit 1992 ist Krokodil Fritzle der „Chefanimateur“ beim VfB Stuttgart. Hat der neue Sportvorstand Jan Schindelmeiser nun ausgerechnet bei dem treuen Stofftier den Rotstift angesetzt? Diesen Eindruck erweckt zumindest ein Flyer.

Stuttgart - Die Transferperiode im Sommer bringt bekanntlich immer wieder spektakuläre Wechsel hervor. Doch bei diesem angeblichen Transfer müssen sich die Fans des VfB Stuttgart wirklich voller Verwunderung die Augen gerieben haben: Ist ihr langjähriges Maskottchen Fritzle etwa zu den Stuttgarter Kickers gewechselt?

Mehr zum Thema

Diesen Eindruck erweckt zumindest eine Broschüre zum Stuttgarter Weindorf. Mit den Worten "Fritzle von den Stuttgarter Kickers" wird darin der Besuch des Stoffkrokodils auf dem Fest am kommenden Sonntag angekündigt.

VfB-Fans können aufatmen

Doch VfB-Fans können aufatmen, denn ihr Maskottchen bleibt ihnen erhalten. Die Veranstalter des Stuttgarter Weindorfs geben Entwarnung: Es handle sich um einen bedauerlichen Fehler des Verlags in der Broschüre "Weindorf Brevierle", hieß es.

Fans des VfB Stuttgart reagierten mit Humor auf den vermeintlichen Abgang ihres Maskottchens: "Ist Fritzle also gestern doch noch zu den Kickers gewechselt. Ich ahnte es :D :D", hieß es in einem Kommentar in dem Kurznachrichtendienst Twitter. "Schindelmeiser räumt echt auf...", hieß es mit einem Augenzwinkern in einem anderen Tweet. Mehreren Fans war der Fauxpax des Verlags zuvor aufgefallen.