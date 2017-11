Vermisstenfahndung in Backnang Junge Mutter wird gesucht

Von wei 10. November 2017 - 18:01 Uhr

Die Kriminalpolizei hat sich mit einem Fahndungsfoto an die Öffentlichkeit gewandt. Verwandte haben eine 22-jährige Frau aus Backnang-Strümpfelbach als vermisst gemeldet.



Backnang - Die Kriminalpolizei hat sich am Freitagabend mit einer Vermisstenmeldung mit Foto an die Öffentlichkeit gewandt. Seit Mittwochabend wird die 22-jährige Katharina Kleinschmid aus Backnang-Strümpfelbach (Rems-Murr-Kreis) gesucht. Sie war zuletzt in ihrer Wohnung in der Flurstraße angetroffen worden, seitdem fehlt von ihr jede Spur. Die Polizei ermittelt laut einem Sprecher in alle Richtungen. Die Verimsste hat Kinder – diese befinden sich laut der Polizei bei Verwandten.

So sieht die Vermisste aus Backnang aus:

Die Vermisste wird beschrieben als 1,70 Meter groß, mit blonden, achsellangen Haaren und blauen Augen. Wer die Vermisste nach Mittwochabend gesehen hat, wird dringend gebeten, sich unter der Telefonnummer 0 71 51/ 95 00 zu melden. Für die Ermittler ist ebenfalls wichtig, ob die Vermisste allein oder in Begleitung, zu Fuß oder in einem Auto gesehen wurde.