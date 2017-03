Risswunde am Fuß VfB-Spieler Zimmer postet Bild aus der Ambulanz

Von noa/hh 19. März 2017 - 17:13 Uhr

Jean Zimmer musste gegen Fürth in der Halbzeit ausgewechselt werden. (Archivfoto)Foto: Getty

Jean Zimmers Risswunde am großen Zeh, die in der Pause des Fürth-Spiels zu seiner Auswechslung führte, ist inzwischen genäht worden. Auf Instagram postete der VfB-Spieler ein Bild aus der Ambulanz.

Stuttgart - Die Partie am Samstag gegen die SpVgg Greuther Fürth tat aus Sicht des VfB-Spielers Jean Zimmer doppelt weh: Der 23-jährige musste mit seinem Team nicht nur eine 0:1-Niederlage einstecken und damit um die Spitzenposition in der Zweiten Liga bangen – der Außenverteidiger wurde zudem in der 45. Minute ausgewechselt. „Jean musste runter, er hat einen Schlag abbekommen und eine Risswunde am linken Fuß, es lief ihm Blut aus dem Schuh“, erklärte VfB-Trainer Hannes Wolf unmittelbar nach dem Spiel.

Auf Instagram postete Zimmer am Sonntag ein Bild aus der Ambulanz. Darauf zu sehen ist sein rechter Fuß und deutlich auch die offene Risswunde am großen Zeh vor dem Nähen. Dazu schrieb der VfB-Spieler: „Schmerzhafte Niederlage gestern.. der Schuh ist hin, der Fuß wurde wieder zusammengeflickt! #wiederaufstehen #vfb“. Zahlreiche Fans kommentierten den Post und wünschten Zimmer gute Besserung.

Nach zwei freien Tagen ist am Mittwoch um 17 Uhr das nächste Training. Ob der Blondschopf dann wieder voll mitmachen kann, ist noch unklar.