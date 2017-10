Neckarsulm Zwei Schwerverletzte bei Frontalzusammenstoß

Von aks 02. Oktober 2017 - 11:08 Uhr

Bei einem Verkehrsunfall in Neckarsulm (Kreis Heilbronn) werden am Sonntag zwei Menschen schwer verletzt. Es entsteht ein Schaden von 33.000 Euro.





Neckarsulm - Bei einem Verkehrsunfall auf der Kreisstraße 2000 in Neckarsulm (Landkreis Heilbronn) haben sich zwei Mercedes-Fahrer am Sonntagabend schwer verletzt.

Laut Polizei war ein 20-jähriger Mann gegen 20.30 Uhr mit seinem Mercedes von Neckarsulm in Richtung Bad Friedrichshall unterwegs. Mit hoher Geschwindigkeit überholte er mehrere Autos. Im Bereich einer Verkehrsinsel mit Ampel wollte der junge Mann wieder nach rechts einscheren, was ihm aber nicht mehr gelang, sodass er frontal gegen den entgegenkommenden Mercedes eines 60-jährigen Fahrers prallte. Der Unfallverursacher wurde in seinem Auto eingeklemmt.

Insgesamt drei Menschen verletzt

Durch den Zusammenstoß wurde das Auto des Unfallverursachers noch gegen einen VW Touareg eines 25-jährigen Mannes geschleudert, der ebenfalls in Richtung Bad Friedrichshall unterwegs war. Im Gegensatz zu den beiden Mercedes-Fahrern wurde der VW-Fahrer nur leicht verletzt.

Während der Gesamtschaden an den beiden Mercedes-Fahrzeugen auf etwa 25.000 Euro geschätzt wird, wird bei dem VW von einem Schaden in Höhe von rund 8000 Euro ausgegangen. Während der Unfallaufnahme war die Kreisstraße 2000 bis 23 Uhr voll gesperrt.