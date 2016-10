Verkehrsministerkonferenz in Stuttgart Herber Dämpfer für die blaue Plakette

Von red/lsw 07. Oktober 2016 - 12:21 Uhr

Die Einführung der blauen Plakette in Stuttgart muss weiter warten.Foto: dpa

Stuttgart kämpft mit anderen Städten um die blaue Plakette. Nun gab es ein herben Dämpfer bei der Verkehrsministerkonferenz.

Stuttgart - Die Verkehrsministerkonferenz hat den Vorstoß von Baden-Württemberg, Bremen und Hessen für eine blaue Plakette für schadstoffarme Autos ausgebremst. Allerdings sei das Instrument für sauberere Luft in den Städten nicht generell abgelehnt worden, sagte Baden-Württembergs Verkehrsminister Winfried Hermann (Grüne) am Freitag nach einem Treffen mit seinen Ressortkollegen in Stuttgart.

Das Thema sei einfach noch nicht entscheidungsreif, bleibe aber auf der Agenda der Verkehrspolitiker. Die blaue Plakette ist für besonders schadstoffarme Autos gedacht, die dann als einzige in entsprechende Umweltzonen in Städten einfahren dürften. Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt (CSU) lehnt die blaue Plakette bislang ab.