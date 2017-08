Verhalten bei Gewitter Was tun, wenn es blitzt und donnert?

Da braut sich was zusammen: Ein Gewitter kann ein herrliches, aber auch beängstigendes Naturschauspiel sein - das sich übrigens besonders oft im Großraum Stuttgart ereignet. Wir haben die wichtigsten Verhaltensregeln bei Blitz und Donner zusammengefasst.





Stuttgart - Zuckende Blitze, krachender Donner: Nach einer Hitzeperiode bringt ein Gewitter die ersehnte Abkühlung und nicht nur Hobbygärtner atmen erleichtert auf. Dazu kann so ein Gewitter natürlich ein faszinierendes Naturphänomen sein. Aber ein gefährliches dazu. Zwischen fünf und zehn Menschen sterben pro Jahr in Deutschland nach einem Blitzschlag. Der Großraum Stuttgart gehört übrigens zu den Regionen Deutschlands, in denen sich Blitze am häufigsten entladen.

Es gibt aber ein paar einfache Regeln, wie man sich im Freien, aber auch im Haus, vor Blitzen schützen kann.

