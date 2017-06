Veranstaltungen in Stuttgart Am Wochenende wird die City rappelvoll

Von Thomas Braun 23. Juni 2017 - 17:30 Uhr

Ein ähnliches Gedränge wie 2016 dürfte auch beim diesjährigen Stuttgart-Lauf am Sonntag herrschen. Foto: 7aktuell.de/Eyb

StZ-Kinder- und Jugendfestival, Stuttgart-Lauf und vieles andere mehr: Das Angebot an Veranstaltungen am Wochenende ist groß. Wir haben die wichtigsten Events aufgelistet.

Stuttgart - An diesem Wochenende wartet Stuttgart wieder mit einer Fülle von Veranstaltungen auf. Allein zum StZ-Kinder- und Jugendfestival rund um den Schlossplatz und im Oberen Schlossgarten werden am Samstag und Sonntag bis zu 75 000 Besucher erwartet. Gleich nebenan feiert der Landtag am Samstag mit einem großen Bürgerfest die Eröffnung seines neuen Bürger- und Medienzentrums: Unter anderem stehen dort ab 11 Uhr Abgeordnete mehrerer Fraktionen den Besuchern Rede und Antwort. Auf der gegenüber liegenden Seite der Konrad-Adenauer-Straße findet ebenfalls am Samstag unter dem Motto „Hock am Turm“ das Sommerfest der Musikhochschule statt. Dazu bietet das Haus der Geschichte in der Ausstellung Führungen der Geschichtsexperten und Vorführungen der Musikstudenten an. Zudem präsentiert die Musikhochschule auf drei Bühnen mehr als 50 Veranstaltungen verschiedenster Musikstile und -epochen.

Zum Stuttgart-Lauf werden 17 000 Teilnehmer erwartet

Vermutlich richtig ins Schwitzen kommen werden die Teilnehmer des Stuttgart-Laufs, zu dem die Veranstalter am Sonntag rund 17 000 Teilnehmer erwarten. Die Meteorologen sagen jedenfalls Temperaturen bis zu 30 Grad voraus. Geruhsamer geht es da vermutlich beim Tag der offenen Tür beim Haus- und Grundbesitzerverein am Tag zuvor zu: Von 10 bis 16 Uhr gibt es dort Informationen rund um die Immobilie. Beim Nachhaltigkeitsfestival „Zirkus-Mutter-Erde“ auf dem Berger Festplatz am Samstag (12 bis 22 Uhr) und Sonntag (11 bis 19 Uhr) stehen dagegen Themen wie Recycling, solidarische Landwirtschaft und Foodsharing auf dem Programm. Bei der Jugendbildungsmesse im Geschwister-Scholl-Gymnasium, Richard-Schmid-Straße 25, können sich am Samstag Eltern, Auszubildende und Schulabgänger von 10 bis 16 Uhr über Möglichkeiten für Auslandsaufenthalte informieren. Und last not least bietet die Architektenkammer am Samstag im ganzen Stadtgebiet Besichtigungstouren zum Tag der Architektur an.