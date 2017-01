„Vanity Fair“ in Mexiko Empörung über Cover-Foto von Melania Trump

Von red/AFP 28. Januar 2017 - 14:25 Uhr

Das Bild von Melania Trump auf der mexikanischen „Vanity Fair“ sorgt für Empörung.Foto: Getty

In Mexiko sorgt das aktuelle Cover der „Vanity Fair“ für viel Kritik. Darauf ist Melania Trump zu sehen, die Frau des US-Präsidenten, der mit dem geplanten Mauerbau eine diplomatische Krise ausgelöst hatte.

Mexiko-Stadt - In Mexiko sorgt ein Foto von US-Präsidentengattin Melania Trump auf dem Cover der mexikanischen „Vanity Fair“ für Empörung. Inmitten der schwersten diplomatischen Krise zwischen den beiden Nachbarländern seit Jahrzehnten veröffentlichte das Magazin am Freitag die Titelseite seiner Februar-Ausgabe: Die First Lady der USA, ein früheres Model aus Slowenien, rollt darauf lächelnd eine silberne Kette wie Spaghetti auf einen Löffel auf.

Das Bild sorgte in Mexiko für empörte Reaktionen. Viele Internetnutzer nannten das Foto „erniedrigend“ und unterstellten der „Vanity Fair“-Redaktion „schlechten Geschmack“. Die bekannte Intellektuelle Denise Dresser bedankte sich im Kurzbotschaftendienst Twitter ironisch für das Titelbild. Es sei ein „tolles Beispiel für Feingefühl, Einfühlungsvermögen, Patriotismus und redaktionelle Intelligenz“.

Heftiger Streit um eine Grenzmauer

Die „Vanity Fair“-Redaktion räumte in einer Erklärung ein, das Cover in einem „schwierigen Moment“ veröffentlicht zu haben. Das Magazin folge damit aber lediglich seiner Linie, „einen unabhängigen und kritischen Blickwinkel auf aktuelle Ereignisse und die beteiligten Personen“ zu vertreten.

Das Foto der dritten Ehefrau von US-Präsident Donald Trump war im April 2016 bereits auf der Titelseite des Magazins „GQ“ erschienen. Beide Zeitschriften gehören zum Verlagshaus Condé Nast. Trump und sein mexikanischer Kollege Enrique Peña Nieto hatten sich im Streit um den Bau einer Grenzmauer in den vergangenen Tagen einen heftigen Schlagabtausch geliefert. Trump will, dass Mexiko die Milliardenkosten für die Mauer entlang der 3200 Kilometer langen Grenze übernimmt.

Peña Nieto lehnt das kategorisch ab. Wegen des Streits war ein ursprünglich für kommenden Dienstag geplanter Besuch Peña Nietos in Washington geplatzt. Einen neuen Termin gibt es bislang nicht.