USA Sechs Tote nach Schüssen in Orlando

Von red/AFP 05. Juni 2017 - 18:01 Uhr

Die Polizei in Orlando ist mit einem Großaufgebot im Einsatz gewesen: Auf dem Gelände einer Firma für Wohnmobil-Teile waren Schüsse gefallen. Es hat Tote gegeben.





Orlando - Bei einem bewaffneten Angriff in einer Firma im US-Bundesstaat Florida sind sechs Menschen getötet worden, darunter der Täter. Wie die örtliche Polizei am Montag mitteilte, war der Angreifer ein früherer Angestellter des Unternehmens, der über seine Entlassung „aufgebracht“ gewesen sei. Er feuerte demnach in dem Firmensitz in Orlando um sich und erschoss sich anschließend selbst. Vier der Opfer des Angriffs starben nach Angaben des örtlichen Polizeichefs Jerry Demings vor Ort, ein weiteres Opfer später im Krankenhaus.

Es gebe keine Hinweise, dass der Täter „irgendeiner Art von Terrororganisation angehört“ habe. Es handle sich mutmaßlich um einen Gewaltakt, der auf einen Arbeitsplatzkonflikt zurückzuführen sei. Vor einem Jahr hatte ein mutmaßlich islamistischer Attentäter in einem von Homosexuellen besuchten Nachtclub in Orlando 49 Menschen getötet und weitere 53 verletzt, bevor er von Polizisten erschossen wurde.