US-Schwerverbrecher Sektenführer Charles Manson im Krankenhaus

Von red/AP 04. Januar 2017 - 08:28 Uhr

Charles Manson im Oktober 2014. Medienberichten zufolge liegt der US-Schwerverbrecher im KrankenhausFoto: AP

Der US-Schwerverbrecher Charles Manson liegt Medienberichten zufolge im Krankenhaus. Manson wurde für schuldig befunden, als Anführer einer Sekte im Jahr 1969 brutale Morde befohlen zu haben

Corcoran - Der US-Schwerverbrecher und Sektenführer Charles Manson liegt Medienberichten zufolge im Krankenhaus. Wie das Promi-Portal TMZ am Dienstag (Ortszeit) berichtete, soll der 82-Jährige in eine 96 Kilometer südlich von seiner kalifornischen Haftanstalt entfernte Klinik in der Stadt Bakersfield gebracht worden sein. Auch die „Los Angeles Times“ meldete, Manson liege im Krankenhaus.

Eine Strafvollzugssprecherin sagte nur, dass Manson weiter dem Gefängnis im Ort Corcoran zugewiesen sei. Einen mutmaßlichen Klinikaufenthalt wollte sie nicht bestätigen.

Manson wurde für schuldig befunden, als Anführer einer Sekte im Jahr 1969 brutale Morde an der schwangeren Schauspielerin Sharon Tate - der damaligen Frau von Erfolgsregisseur Roman Polanski - sowie sechs weiteren Menschen befohlen zu haben.

Die grausigen Taten sollten einen von Manson beschworenen Rassenkrieg einläuten, den er in Anlehnung an einen Beatles-Lied als „Helter Skelter“ bezeichnete. Im Anschluss wollte sich die Gruppe nach Angaben von Staatsanwälten in die Wüste zurückziehen und nach einem erwarteten Untergang der weißen Herrschaft die Welt regieren.

Manson und drei seiner Anhängerinnen - Susan Atkins, Patricia Krenwinkel und Leslie Van Houten - wurden zunächst zum Tode verurteilt, ein weiterer Angeklagter, Charles „Tex“ Watson wurde später für schuldig befunden. Alle erhielten letztlich lebenslange Haftstrafen, nachdem der Oberste Gerichtshof der USA Hinrichtungen im Jahr 1972 vorübergehend verbot.