Unwetter in Hannover Konzert von Guns N’ Roses unterbrochen

Von red/dpa 22. Juni 2017 - 21:43 Uhr

Guns N’Roses mussten ihr Konzert in Hannover wegen des Unwetters unterbrechen. (Archivbild) Foto: GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Wegen des schweren Unwetters in Hannover mussten die US-Rocker von Guns N’ Roses ihr Konzert unterbrechen.

Hannover - In Hannover ist am Abend das Konzert von Guns N’Roses wegen eines Unwetters unterbrochen worden. Die Gäste wurden in die benachbarten Messehallen gebeten, twitterte die Polizei Hannover am Donnerstag.

Mehr zum Thema

Rund 70 000 Menschen hörten zu, das Konzert der Kultrocker um Leadsänger Axl Rose und Gitarrist Slash war innerhalb kürzester Zeit ausverkauft gewesen. Die Feuerwehr in Hannover teilte am Abend mit, es gebe zahlreiche Einsätze wegen umgestürzter Bäume und vollgelaufener Keller.