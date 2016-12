Unser Stuttgart-Adventskalender Im Bunker unter der Heilbronner Straße

Von Jan Georg Plavec 11. Dezember 2016 - 08:00 Uhr

Hinter dieser Tür unter der Heilbronner Straße liegt einer der ältesten Bunker Stuttgarts.Foto: Jan Georg Plavec

In unserem Adventskalender öffnen wir jeden Tag ein spannendes Türchen in Stuttgart für Sie. Am 11. Dezember besuchen wir den nur ganz selten geöffneten Bunker unter der Heilbronner Straße.

Stuttgart - Dass unter dem Marktplatz einstmals ein Bunkerhotel Gäste empfing, ist zumindest sporadischen Besuchern der Langen Nacht der Museen geläufig. Man muss regelmäßig eine halbe Ewigkeit anstehen, um in den ehemaligen Schutzraum am Rathaus zu gelangen – um festzustellen, dass es dort nur noch wenig zu sehen gibt.

Ein mindestens genauso spannender Bunker liegt unweit des Hauptbahnhofs. Eine der ältesten Schutzbauten der Stadt verbirgt sich hinter einer unscheinbaren Treppe, die garantiert ohne Publikumsverkehr unter der Heilbronner Straße liegt.

Ganz selten nur öffnet die Forschungsgruppe Untertage, die sich ehrenamtlich um den Bunker kümmert, diese Tür – dahinter befindet sich ein seit 1939 betriebener, im Kalten Krieg auch für den Schutz vor atomaren, biologischen oder chemischen Waffen ertüchtigter Schutzraum.

Norbert Prothmann von der Forschungsgruppe Untertage hat uns durch den Bunker geführt. Dabei ist das folgende Video entstanden:

