Unfall bei Geislingen an der Steige Auto kollidiert mit Museumsbahn

Von red 02. Juli 2017 - 18:48 Uhr

Bei einem Zusammenstoß zwischen einer Museumsbahn und einem Auto bei Waldhausen (Geislingen an der Steige) wurden zwei Personen verletzt – eine davon lebensgefährlich.





Waldhausen - Am Sonntag gegen 15.50 Uhr wollte ein 18 Jahre alter Fahrer eines Seat einen unbeschrankten Bahnübergang bei Waldhausen (Geislingen an der Steige) überqueren. Hierbei kollidierte er laut Polizei mit der herannahenden Museumsbahn, die zwischen Amstetten und Gerstetten verkehrt. Diese besteht aus einer Dampflokomotive und vier historischen Waggons. Das Gesamtgewicht des Zuges beträgt etwa 180 Tonnen. Bei dem Unfall wurden der Fahrer des Seat sowie dessen Beifahrerin verletzt. Die Beifahrerin musste mit schweren Verletzungen durch einen Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden.

Die Museumsbahn entgleiste durch den Zusammenprall nicht, das Auto wurde in eine Wiese geschleudert und musste von einem Abschleppdienst geborgen werden. Von den etwa 120 Fahrgästen in der Museumsbahn wurde niemand verletzt. Diese wurden durch einen schnell organisierten Bus an den Startbahnhof gefahren. Die Polizei schätzt den entstandenen Schaden auf 9000 Euro.

Die Verkehrspolizei Heidenheim hat die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang übernommen. Neben der Polizei waren die Feuerwehr Geislingen mit 30 Mann, der Rettungsdienst mit mehreren Fahrzeugen und ein Gutachter an der Unfallstelle.