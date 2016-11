Unfall am Bahnübergang Zwei Tote bei Zusammenstoß von Auto und Zug

Von red/dpa 04. November 2016 - 15:37 Uhr

Am Ortseingang von Dießen am Ammersee sind zwei Menschen beim Zusammenstoß ihres Autos mit einem Regionalzug gestorben.Foto: dpa

Trotz heruntergelassener Schranke fährt ein Senior in Bayern auf einen Bahnübergang. Das endet tödlich.

Dießen am Ammersee - Beim Zusammenstoß ihres Autos mit einem Regionalzug sind in Bayern zwei Menschen gestorben. Der 84 Jahre alte Autofahrer fuhr am Freitag in Dießen am Ammersee trotz geschlossener Schranke auf die Gleise, wo die Bahn den Wagen erfasste und etwa 30 Meter weit mitschleifte.

Mehr zum Thema

„Der Zug war mit 20 Personen besetzt“, erläuterte ein Polizeisprecher. Von diesen habe bei einer ersten Befragung niemand über Verletzungen geklagt. Der 50 Jahre alte Lokführer erlitt einen Schock.

Das Auto mit einheimischen Kennzeichen kollidierte am Morgen mit dem Zug. Es blieb total beschädigt neben den Gleisen liegen. Der 84-Jährige und seine gleichaltrige Ehefrau auf dem Beifahrersitz wurden tot von den Rettungskräften geborgen. Die Schranke, die über die ganze Fahrbahn reichte, sei beim Eintreffen der Polizei unten gewesen, sagte der Sprecher.