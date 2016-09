Umfrage zum Porsche-Bonus Das denken Stuttgarter über ihr Feinstaub-Problem

Von Lena Marie Schropp und Hannes Opel 28. September 2016 - 19:37 Uhr

Porsche zahlt seinen Mitarbeitern bei Feinstaubalarm künftig das Ticket für Bus und Bahn. Wir haben uns auf der Straße umgehört, was die Stuttgarter über die unreine Luft in der Stadt denken – und was gegen das Problem getan werden soll.

Stuttgart - Der Feinstaub stellt für Stuttgart eine große Belastung dar. Viele Kritiker beklagen, dass zu wenig getan wird zur Verbesserung der deutlich zu schadstoffhaltigen Luft in der Stadt. Demgegenüber stehen Initiativen wie jene von Porsche.

Mehr zum Thema

Der Sportwagenhersteller hat angekündigt, seinen Mitarbeitern während des nächsten Feinstaubalarms die Kosten für die öffentlichen Verkehrsmittel abzunehmen. Statt mit dem Auto die Luft zu verschmutzen, sollen die Angestellten auf die umweltfreundlicheren Alternativen Bus und Bahn umsteigen.

Die Meinung der Stuttgarter über die prekäre Feinstaubsituation ist – wie der Umgang von Konzernen und der Politik mit dem Problem – vielseitig.

Sehen Sie in unserer Video-Umfrage, was die Stuttgarter über das Feinstaub-Problem denken. Neben Kritik und Befürwortung haben die Anwohner auch einige Lösungsvorschläge parat.