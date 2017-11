Ulm 67-jährige Vermisste wohlbehalten aufgefunden

Von red 20. November 2017 - 07:38 Uhr

Die vermisste 67-jährige Frau wurde in Ulm gefunden. (Symbolbild) Foto: dpa

Die Suchaktion nach einer 67-jährigen Frau aus Ulm ist beendet. Die Vermisste wurde von einer Polizeibeamtin am Montag wohlbehalten aufgefunden.

Ulm - Die am Sonntagnachmittag in Ulm mit einer Großaktion der Rettungskräfte und Polizei gesuchte 67-jährige Frau ist wohlbehalten aufgefunden worden. Am Montagmorgen fand eine Polizeibeamtin, die sich vom Nachtdienst auf dem Nachhauseweg befand, die Vermisste im Bereich des Donaubades wohlbehalten auf.

Die Frau wurde ihrem Sohn überstellt. Die Fahndung nach der Vermissten ist somit vorbei.