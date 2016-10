Übung in Österreich Panzer der Bundeswehr stürzt ab

Von red/dpa 20. Oktober 2016 - 11:43 Uhr

Auf einem Truppenübungsplatz in Österreich hat es einen Unfall mit einem deutschen Panzer gegeben. (Symbolfoto)Foto: dpa

In dichtem Nebel ist ein Panzer der Bundeswehr bei einer Übung in Österreich vom Weg abgekommen und etwa 50 Meter in die Tiefe gestürzt. Die beiden Insassen wurden verletzt.

Wattens - Ein Kleinpanzer der deutschen Bundeswehr ist auf einem Truppenübungsplatz in Österreich über eine Böschung rund 50 Meter abgestürzt. Dabei wurden der 24 Jahre alte Fahrer leicht, sein 31-jähriger Mitfahrer schwer verletzt, teilte die Polizei am Donnerstag mit.

Das Fahrzeug war in der Nacht zum Donnerstag bei einer Übung in der Wattener Lizum in Tirol offenbar wegen dichten Nebels vom Weg abgekommen und hatte sich dann mehrfach überschlagen. Erst nach dem Einsatz eines Bergekrans konnten die beiden Insassen aus dem Panzer geholt werden. Der 31-Jährige wurde mit einem Notarzthubschrauber in eine Klinik nach München geflogen.