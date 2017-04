Übernahme von Herwig Osiander schwingt sich zum Buch-Riesen auf

Von Daniel Gräfe 04. April 2017 - 09:20 Uhr

Die auch in Stuttgart vertretene Tübinger Buchhandlung Osiander wächst weiter.Foto: Lichtgut/Achim Zweygarth

Die Tübinger Buchhandlungskette Osiander wächst und wächst. Im September dieses Jahres übernimmt Osiander vier der fünf Buchhandlungen des traditionsreichen Regionalfilialisten Herwig. Osiander zählt damit 45 Filialen. Doch in Zukunft sollen es noch mehr sein.

Tübingen - Die Tübinger Buchhandlungskette Osiander übernimmt zum 24. September dieses Jahres vier der fünf Buchhandlungen des Regionalfilialisten Herwig. Das teilte Osiander am Montag mit. Betroffen sind die Herwig-Buchhandlungen in Aalen, Göppingen, Heidenheim und Schwäbisch-Gmünd. Die neu erworbenen Buchhandlungen würden „bestens in das Filialprofil“ Osianders passen, teilten die Osiander-Geschäftsführer Christian und Heinrich Riethmüller mit. „Wir freuen uns riesig, weil die Herwig-Buchhandlungen nicht nur alle sehr schön und erfolgreich sind, sondern auch bei den Kunden sehr beliebt.“

Mit der Übernahme werde die Zukunft der Buchhandlungen langfristig gesichert, alle 55 Arbeitsplätze in den Filialen blieben erhalten, hieß es. Herwigs fünfte Buchhandlung in Ulm mit ihren 25 Mitarbeitern werde wie schon länger geplant geschlossen, da eine nötige Verlängerung des Mietvertrags wirtschaftlich nicht tragfähig sei.

Osiander forciert den Wachstumskurs

Osiander ist damit weiter auf Wachstumskurs. Mit einem Jahresumsatz von zuletzt rund 80 Millionen Euro und rund 400 Mitarbeitern gehört das Unternehmen schon jetzt zu den zehn größten Buchhandlungen in Deutschland. Für den Sommer sind bereits Neueröffnungen des Osiander-Hauses am Stuttgarter Marktplatz sowie in Bad Kreuznach geplant. Mit Herwig übernimmt Osiander erstmals einen Regionalfilialisten. Die Buchhandlung Herwig wurde 1873 in Göttingen gegründet, zählte zuletzt rund 80 Mitarbeiter und einen Jahresumsatz von knapp acht Millionen Euro. Mit der Übernahme zählt Osiander zum Herbst 45 Filialen – vor allem in Baden-Württemberg. Damit kommen die Tübinger ihrem Ziel, in Süddeutschland 60 Filialen unter der Osiander-Marke zu führen, einen großen Schritt näher.

Damit schreitet die Konzentration und Marktbereinigung auch in Baden-Württemberg weiter voran. Till Herwig begründete den Verkauf seiner Buchhandlungen eher nüchtern: „Ich werde im nächsten Jahr 60 Jahre alt und das ist für einen Unternehmer ein Alter, in dem man sich nicht nur Gedanken machen sollte über die Nachfolge, man muss dafür auch Lösungen finden“, teilte er mit. „Und nachdem die eigenen Kinder sich beruflich anders orientiert haben, ist die Übergabe an ein derart gut aufgestelltes Unternehmen wie Osiander für alle Beteiligten die beste Lösung für die Zukunft. Emotional ist das eine ganz schwierige Entscheidung für mich, für die Buchhandlungen ist es die einzig richtige.“

Die Familie Riethmüller hat in der Buchbranche großen Einfluss

Osiander wurde 1596 in Tübingen gegründet und ist seit 1920 im Familienbesitz der Familie Riethmüller. Die Familie hat auch bundesweit in der Buchbranche großes Gewicht. So ist der Geschäftsführer Heinrich Riethmüller Vorsteher des Börsenvereins des deutschen Buchhandels.