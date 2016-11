Überall in der Stuttgarter Innenstadt Vorbereitungen für Weihnachten auf allen Plätzen

Von Jürgen Brand 18. November 2016 - 07:00 Uhr

Auf den Plätzen in der Stuttgarter Innenstadt laufen die Vorbereitungen für Weihnachten auf Hochtouren. Nächste Woche beginnt der Weihnachtsmarkt, auch das finnische Weihnachtsdorf wird gerade aufgebaut.





S-Mitte

Spätestens mit der Eröffnung der Eisbahn auf dem Schlossplatz ist klar – die Vorweihnachtszeit hat längst begonnen. Deswegen werden auf allen Plätzen in der City schon seit Tagen Leitungen verlegt, wird gehämmert und gebohrt. Das erste sichtbare Zeichen waren grelle Markierungen auf dem Schloss-, Schiller- und Marktplatz, die die Standorte der Weihnachtsmarkthütten markieren. Dann folgten Schaltkästen und Leitungen, auf den drei Plätzen stehen inzwischen auch große Weihnachtsbäume. Das Rathaus hat sich schon herausgeschmückt, auf dem Marktplatz wurden bereits die ersten Holzhäuser für den Weihnachtsmarkt aufgestellt, auf dem Karlsplatz entsteht gerade das finnische Weihnachtsdorf. Das wird wie der Weihnachtsmarkt auch am Mittwoch kommender Woche, dem 23. November, eröffnet. Mehr Impressionen von den Weihnachtsvorbereitungen in der Stadt sind im Internet unter http://www.stuttgarter-zeitung.de/stuttgart/mitte zu finden. (and) Foto: Jürgen Brand