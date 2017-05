U21-EM in Polen Kuntz nominiert Baumgartl

Von red/dpa 17. Mai 2017 - 13:53 Uhr

Timo Baumgartl vom VfB Stuttgart wurde für den Kader der deutschen U21-Nationalmannschaft bei der Europameisterschaft in Polen nominiert.Foto: Pressefoto Baumann

U21-Trainer Stefan Kuntz muss bei der kommenden Europameisterschaft auf einige Stammspieler wegen des Confederation Cups verzichten. Im vorläufigen Kader für das Turnier in Polen sind unter anderem Timo Baumgartl, Serge Gnabry, Max Meyer und Maximilian Arnold.

Frankfurt/Main - Ohne zahlreiche Confed-Cup-Fahrer reist die deutsche U21-Nationalmannschaft zur Europameisterschaft nach Polen im Juni. Gleich neun potenzielle Stammspieler fehlen im Aufgebot von U21-Coach Stefan Kuntz und nehmen stattdessen am Confederations Cup mit der deutschen Fußball-Nationalmannschaft teil. Angeführt wird das noch 25-köpfige Nachwuchs-Aufgebot, das Kuntz am Mittwoch gemeinsam mit Bundestrainer Joachim Löw in Frankfurt bekanntgab, vom Schalker Max Meyer, dem Bremer Serge Gnabry und Kapitän Maximilian Arnold.

Während des Trainingslagers im Juni wird der Kader noch auf 23 Profis reduziert. Im Wolfsburger Yannick Gerhardt und dem Leverkusener Jonathan Tah stehen lediglich zwei weitere Profis mit Erfahrungen im A-Nationalteam im U21-Kader. Komplettiert wird das Aufgebot durch weitere Spieler mit Erfahrung in der U21 und der Bundesliga, etwa den Berliner Niklas Stark, den Stuttgarter Timo Baumgartl, den Gladbacher Mahmoud Dahoud, den Leipziger Davie Selke und die Hoffenheimer Nadiem Amiri und Jeremy Toljan.

„Wir haben auch junge Spieler dabei, das ist eine gute Mischung, auf die ich mich sehr freue“, sagte Kuntz. „Wenn man beide Aufgebote sieht: Das ist ein Wahnsinnspotenzial.“

Die U21-EM findet vom 16. bis 30. Juni in Polen statt. Die DFB-Auswahl spielt in der Vorrunde gegen Tschechien (18. Juni), Dänemark (21. Juni) und Italien (24. Juni).