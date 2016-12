Twitter-Statistik Spanischer YouTube-Star holt sich den Rekord

Von red/dpa 06. Dezember 2016 - 06:47 Uhr

Der meistgeteilte Tweet des Jahres 2016 stammt von einem spanischen Youtube-Star.Foto: AP

Der meistgeteilte Tweet des Jahres 2016 stammt von einem spanischen Youtube-Star und besteht nur aus einem einzigen Wort und einem Emoji.

San Francisco - Ein spanischer YouTube-Star hat die mit Abstand meistgeteilte Twitter-Nachricht des Jahres verfasst. Der Tweet von „El Rubius“ zu einer Fan-Aktion wurde über 1,38 Millionen Mal von anderen Nutzern retweetet - mehr als jeder andere weltweit, wie Twitter in seiner jährlichen Auswertung am Dienstag mitteilte.

LIMONADA 🗿

Auf Platz zwei landete One-Direction-Sänger Harry Styles mit rund 707.000 Retweets.

I don't know about you, but I'm feeling 22. — Harry Styles. (@Harry_Styles) 1. Februar 2016

Auf den dritten Rang kam mit gut 635.000 US-Präsidentschaftskandidatin Hillary Clinton mit der Nachricht, die nach ihrer Wahlniederlage Mädchen und Frauen Mut machen sollte: „Zweifelt nie daran, dass Ihr wertvoll und stark seid.“

"To all the little girls watching...never doubt that you are valuable and powerful & deserving of every chance & opportunity in the world." — Hillary Clinton (@HillaryClinton) 9. November 2016

In Deutschland waren die populärsten Twitter-Schlagwörter, sogenannte Hashtags, in diesem Jahr der Brexit, die Fußball-EM und schlicht „#berlin“. Die Top 3 der weltweit populärsten Twitter-Themen belegten die Olympischen Spiele in Rio, „Election 2016“ (Wahl 2016) und das Smartphone-Spiel „Pokémon Go“.