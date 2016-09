Tupac Shakur starb vor 20 Jahren Die steile Karriere und der gewaltsame Tod der Rap-Legende

Von Matthias Kapaun 13. September 2016 - 07:00 Uhr

Tupac Shakur wurde am 7. September 1996 in Las Vegas angeschossen, sechs Tage später erlag er seinen schweren Verletzungen.Foto: AFP

Er war die Rap-Legende der 90er Jahre und starb einen ebenso schrecklichen wie mysteriösen Tod: Tupac Shakur ließ vor 20 Jahren nach einem Drive-By-Shooting in Las Vegas sein Leben. Wir blicken zurück auf seine einzigartige Karriere und seine größten Hits.

Stuttgart - 7. September 1996: Mike Tyson besiegt in Las Vegas den amtierenden WBA-Schwergewichts-Champion Bruce Seldon in alter Manier: Nach einer Minute und 49 Sekunden schnappt sich Tyson den Titel durch einen technischen KO. Im Publikum: Rapper, Schauspieler und Tyson-Kumpel Tupac Shakur. Noch kann niemand ahnen, dass es der letzte öffentliche Auftritt des legendären Westcoast-Rappers sein wird.

Mehr zum Thema

Nach dem Kampf wollen sich Tupac Shakur und seine Gefolgschaft ins Nachtleben von Las Vegas stürzen. Shakur sitzt bei seinem Produzenten und Death-Row-Labelchef Suge Knight im BMW, als plötzlich Schüsse fallen. Der damals 25-jährige Rapper wird von mehreren Kugeln in Brust, Becken und den rechten Arm getroffen, eine Kugel durchschlägt seinen rechten Lungenflügel.

On this day in 1996, Tupac Shakur was shot four times in Las Vegas. One of the bullets went into his right lung. pic.twitter.com/bFyMg0ugvH— throwback hits/facts (@goldenerahits_) September 8, 2016

Tupacs letzte Worte

Rund 18 Jahre später meldet sich der Polizist zu Wort, in dessen Armen der Westcoast-Rapper an besagtem Abend sein Bewusstsein verliert. Als Sergeant Chris Carroll den lebensgefährlich verletzten Shakur fragt, wer auf ihn geschossen habe, soll dieser ihm "Fuck You" entgegnet haben. Auf die Frage, warum er erst so viele Jahre später damit herausrückt, antwortet Carroll: "Ich wollte nicht, dass Tupac ein Märtyrer oder Held wird, weil er "Fuck You" zu den Cops gesagt hat".

Im Krankenhaus wird Shakur der Lungenflügel entfernt, er wird ins künstliche Koma versetzt, aus dem er nicht wieder erwacht. Am 13. September stirbt Tupac Shakur. Sein Tod bleibt unaufgeklärt. Es sollte der erste traurige Höhepunkt im Konflikt zwischen Eastcoast- und Westcoast-Rappern werden. Der zweite folgt kein halbes Jahr später, als Tupacs Erzfeind, der Eastcoast-Rapper Christopher Wallace, besser bekannt als "The Notorious B.I.G." oder Biggie Smalls, am 9. März 1997 in Los Angeles ebenfalls Opfer eines Drive-By-Shootings wird. Auch sein Mörder wird nicht gefunden.

Eine zentrale Rolle im gewalttätigen Konflikt zwischen den Rappern der Ost- und Westküste spielt das erste Attentat auf Tupac im Jahr 1994. Shakur trifft sich mit Biggie und dessen Produzenten Puff Daddy in einem Studio in New York, als er von fünf Kugeln getroffen wird, eine davon trifft ihn am Kopf. Tupac ist sich sicher, dass Biggie und Puff Daddy hinter dem Attentat stecken, was er in zahlreichen Songs thematisiert, wie beispielsweise "Holla At Me", "Picture Me Rollin'" oder "Ain't Hard 2 Find" vom Doppelalbum "All Eyez On Me" (1996). Am deutlichsten wird Tupacs Abneigung gegen Biggie & Co. allerdings im Diss-Track "Hit 'Em Up":